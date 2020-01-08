الحكمة تحذر من “فصائل موالية لواشنطن” قد تستهدف القواعد الأميركية

2020/01/08 | 08:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، اليوم الثلاثاء، من تحركات فصائل مسلحة “موالية لواشنطن”، قد تستهدف القواعد الأميركية في العراق، ويتخذ الأمر ذريعة للبقاء القوات في البلاد أو استهداف […]

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