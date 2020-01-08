2020/01/08 | 08:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، إن “معلوماتنا الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق”.وأضاف أن جميع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).