الامارات: لا نتوقع نقصا في امدادات النفط ما لم يحدث

2020/01/08 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الأربعاء إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة ولا يتوقع نقصا في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

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