الذهب يصعد لذروة 7 سنوات بعد هجوم إيراني على القوات الأمريكية

2020/01/08 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار الذهب بما يصل إلى اثنين بالمئة يوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوي

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