لماذا عين الاسد ولماذا في هذا التوقيت؟

2020/01/08 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتساءل الكثيرون حول اختيار ايران لقاعدة عين الاسد كبداية لعملية الثار التي نفذتها ايران انتقاما لدم الشهيد الحاج قاسم سليماني....

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