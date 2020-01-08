الحرس الثوري الإيراني: أوقعنا أضرارا كبيرة في عين الأسد رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق

2020/01/08 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، بأن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق، حسب قوله.

وذكر فر في تصريح تابعته "الغد برس"، أن "جميع الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وأننا استهدفنا أهم القواعد الأمريكية في العراق".

وأكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن "الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية".

وحذر من أن أي رد أمريكي سيؤدي إلى إشعال المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن "الهجوم الصاروخي الإيراني شكل إهانة للولايات المتحدة، وعليها أن تقبل بذلك".

كما حذر حميد رضا مقدم فر، حلفاء واشنطن في المنطقة، من أنهم سيتعرضون للهجوم، إذا استخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران.

فيما صرحت استخبارات الحرس الثوري لوسائل اعلام بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد إثر القصف الصاروخي".

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