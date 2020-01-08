هبوط أسواق الأسهم وارتفاع أسعار النفط والذهب وبيتكوين بعد الضربة الايرانية للقواعد العسكرية العراقية

2020/01/08 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

فور إعلان إيران عن استهداف قوات أمريكية في قاعدتين عراقيتين بالصواريخ الباليستية، فيما وصفته بـ"عمليات الشهيد سليماني"، هبطت الأسواق المالية مع بدء تداول الأسهم في البورصات الآسيوية، بينما ارتفعت أسعار النفط والذهب وعملة "بيتكوين" المشفرة.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، ردا على قتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت دستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" وفي أربيل.

في غضون ذلك، بدأ مؤشر سوق الأسهم اليابانية "نيكاي" تعاملاته، صباح الأربعاء، بانخفاض بنسبة 2.6%، كما هبطت الأسواق المالية في الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، مع توقعات بانخفاض الأسواق المالية الرئيسية حول العالم مع بدء تعاملاتها.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 1600 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 6%.



وصعد سعر الخام الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 65 دولارا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 5% إلى 71.75 دولار للبرميل.

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