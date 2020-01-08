 التسلسل الزمني للهجوم الإيراني على أهداف أميركية في العراق

2020/01/08 | 09:00 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق، وقاعدة "الحرير" في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية.وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت الخبر وقالت إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون قال في بيان "نعمل على تقييم أولي للأضرار" مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

بعد وقت قصير شنت إيران موجة ثانية من القصف على قاعدة عين الأسد .

صفارات الإنذار دوت وشُوهدت طائرات هيليكوبتر أميركية تحلق فوق قاعدة عين الأسد وتم تفعيل حالة التأهب الكاملة بعد سقوط صواريخ على القاعدة.

الحرس الثوري أصدر بياناً تبنّى فيه استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك انتقاما لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد.

بعد تبني طهران الهجوم الصاروخي، أعلن البيت الأييض أنه على علم باستهداف قواته في العراق وأن الرئيس دونالد ترمب يراقب الوضع عن كثب ويجري مشاورات مع فريقه للأمن القومي.

ووصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر إلى البيت الأبيض بعد الهجمات.

وصل رئيس هيئة الأركان الأميركية إلى البيت الأبيض.

متحدث باسم القوات الألمانية يعلن أن أيا من الجنود الألمان المتواجدين في أربيل لم يتضرروا جراء الهجوم.

تلفزيون " سي إن إن" أعلن أنه لا خسائر في صفوف الجنود الأميركيين وذكر أن عددا من العراقيين أصيبوا في الهجمات.

واشنطن تمنع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان.

لم يسجّل الهجوم على قاعدة الحرير في أربيل خسائر بشرية.

ترمب يعلّق على الخسائر في القاعدة العسكرية في العراق: "كلّ شيء على ما يرام حتى الآن.



جيشنا هو الأقوى والأكثر تجهيزاً في العالم."

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: لقد اتّخذت إيران واستكملت إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الخارجية الأميركية: بومبيو قدّم إفادة لمسرور برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية.

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