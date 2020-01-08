حميد علي زاده - إيران: اغتيال قاسم سليماني – لا للعدوان الإمبريالي الأمريكي

2020/01/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة (03 يناير 2020)، وفي استعراض لأقصى أشكال الغطرسة، نفذت إدارة ترامب عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وكذا القائد الأعلى للقوات شبه العسكرية العراقية، أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد.وبذلك تعمل الإمبريالية الأمريكية مرة أخرى على مفاقمة الاضطراب الذي يعرفه الشرق الأوسط.حاول ترامب أن يصور الهجوم، الذي تسبب كذلك في قتل ثمانية إيرانيين وعراقيين ......

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