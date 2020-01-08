2020/01/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني 1.تتمنى اللجنة المركزية لـلحزب الشيوعي اليوناني عاماً سعيداً و كفاحياً للعمال، والعاطلين عن العمل، والعاملين لحسابهم الخاص و لفقراء المزارعين والشباب والنساء، و للعمال اليونانيين في البلدان الأخرى و للاجئين والمهاجرين المقيمين بشكل دائم أو العالقين منهم في بلدنا.على الرغم من الصعوبات و ميزان القوى السلبي، فإننا نستقبل بالتفاؤل عام 2020.باستطاعة النشاط اليومي وتقديرات الح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي اليوناني - نستقبل بتفاؤل عام 2020 في النضال من أجل الحاجات المعاصرة، لكي نفتح الطريق للمستقبل اﻹشتراكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحزب الشيوعي اليوناني - نستقبل بتفاؤل عام 2020 في النضال من أجل الحاجات المعاصرة، لكي نفتح الطريق للمستقبل اﻹشتراكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).