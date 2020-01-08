2020/01/08 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).