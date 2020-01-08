2020/01/08 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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الإعلام الأمني: لا خسائر عراقية في القصف الصاروخي الإيراني

يتبع.



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الدنمارك واستراليا: لا إصابات بصفوف قواتنا في هجوم قاعدة عين الأسد

يتبع.



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بغداد اليوم - متابعة

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر، الأربعاء 8-1-2020، بأول تعليق رداً على هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأميركية في العراق.

وقال ترامب بتغريدة بحسابه على موقع تويتر "كل شيء على ما يرام، هناك صواريخ أطلقت

بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء 8-1-2020.،إن الحرس الثوري الإيراني، بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأ

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