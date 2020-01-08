الإعلام الأمني: لا خسائر عراقية في القصف الصاروخي الإيراني
يتبع.
.
.
الدنمارك واستراليا: لا إصابات بصفوف قواتنا في هجوم قاعدة عين الأسد
يتبع.
.
.
بغداد اليوم - متابعة
أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر، الأربعاء 8-1-2020، بأول تعليق رداً على هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأميركية في العراق.
وقال ترامب بتغريدة بحسابه على موقع تويتر "كل شيء على ما يرام، هناك صواريخ أطلقت
بغداد اليوم - متابعة
قالت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء 8-1-2020.،إن الحرس الثوري الإيراني، بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإعلام الأمني: لا خسائر عراقية في القصف الصاروخي الإيراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني: لا خسائر عراقية في القصف الصاروخي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).