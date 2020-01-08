بالصور… انطلاق مراسيم الدفن لجثمان الشهيد القائد المهندس و رفاقه في مقبرة وادي السلام بالنجف

2020/01/08 | 09:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق مراسيم الدفن لجثمان الشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس و رفاقه ,اليوم الاربعاء , في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف.

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