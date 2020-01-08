تشكيلة المنتخب الاولمبي في مواجهة استراليا

2020/01/08 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علمت "الغد برس" بتشكيلة منتخبنا الوطني الاولمبي امام نظيره الأسترالي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا.

وسيكون في حراسة المرمى علي كاظم، ولخط الدفاع نجم شوان، ومنتظر ستار، وعلاء رعد، ومصطفى محمد.

وفي خط الوسط عبد العباس اياد، وصادق زامل، ومحمد رضا، وعمر عبد الرحمن، وحسين جبار.

مراد محمد سيكون في خط المقدمة لوحده في اللقاء.

ويلتقي منتخبنا نظيره الأسترالي في الساعة الواحدة والربع بتوقيت العاصمة بغداد.

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