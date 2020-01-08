زيدان: لا نفكر في برشلونة أو أتلتيكو ويوفيتش سيسجل الكثير من الأهداف

2020/01/08 | 09:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةوصلت بعثة ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى مدينة جدة على الأراضي السعودية العربية من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.وتواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ف المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة النادي الملكي المقرر لها غداً ضد فالنسيا في النصف النهائي الأول من بطولة كأس السوبر الإسباني.وتحدث زيدان عن الكثير من الأشياء التي تخص بطولة كأس السوبر الإسباني ومباراة ريال مدريد وفالنسيا غداً وحالة لاعبيه قبل اللقاء المنتظر.وبدأ زين الدين زيدان تصريحاته قائلاً:” على الرغم من الصعوبات وكثرة الإصابات ولكن لدينا شعور جيد حول مباراة الغد”.وتابع زيدان حديثه قائلاً:" إنه دورنا الآن عندما نفتقد لاعبين مهمين مثل بيل وبنزيما علينا العمل للوصول إلى حلول".وأكمل زيدان تصريحاته قائلاً:" يوفيتش؟ إنه خيار متاح وجيد جداً بالنسبة لنا وجودة، سنرى غداً ما الذي سوف يحدث".وواصل زيدان حديثه قائلاً:" مباراة الغد هي نصف نهائي ولكنها مباراة نهائية بالنسبة لنا، لا نفكر في برشلونة أو أتلتيكو مدريد حالياً، المنافس غداً صعب وينتظرنا الكثير من الصعوبات وعلينا العمل".إصابة بيل وبنزيما أصبحت أمر واقع علينا الوصول إلى حلول، يوفتيش يريدأن يكون معنا هو 21 عاماً علينا أن نكون هادئين معه، سيسجل الكثير من الأهداف.وأنهى زيدان مؤتمره الصحفي قائلاً:" أنا سعيد بالتواجد هنا، هذه المرة الأولى لي في السعودية وجدة لقد تم الترحيب بنا بشكل رائع".

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