2020/01/08 | 09:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون الايراني: مقتل 80 جنديا أميركياً على الأقل في القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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