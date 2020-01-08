2020/01/08 | 09:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).