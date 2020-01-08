فلاي دبي تلغي رحلة إلى بغداد اليوم وتسير رحلات إلى البصرة والنجف

2020/01/08 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ألغت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران رحلة إلى بغداد، الأربعاء، بعد أن شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقالت شركة الطيران إن رحلاتها إلى مدينتي البصرة والنجف العراقيتين ستعمل اليوم الأربعاء.

وأضافت "نحن على اتصال بالسلطات المعنية ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

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