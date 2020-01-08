حظر تحليق شركات الطيران الأميركية في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان

2020/01/08 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأميركية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان، والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران وذلك بعد أن شنت إيران هجوماصاروخيا على القوات الأميركية في العراق.

كذلك قالت الخطوط الجوية الماليزية إنها ستبتعد عن المجال الجوي الإيراني ومن جهتها قالت شركة "EVA Air" التايوانية إن طائراتها لن تحلق في المجال الجوي الإيراني.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية أيضاً إنها تحول مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، دون أن تحدد السبب.

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