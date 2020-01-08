أمانة بغداد تعلن عن قطع جزئي لطريق محمد القاسم

2020/01/08 | 10:05 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن قطع جزء من طريق محمد القاسم السريع امام حركة المركبات بالتنسيق مع م...

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