كلمة مرتقبة للمرشد الايراني خامنئي خلال لقائه حشودا من المواطنين في مدينة قم

2020/01/08 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل اعلام إيرانية: كلمة مرتقبة للمرشد الايراني السيد علي خامنئي خلال لقائه حشودا من المواطنين في مدينة قم.المصدر قناة الميادين لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام 👇 www.telegram.me/pressiraq2

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