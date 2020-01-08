2020/01/08 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، إن “معلوماتنا الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق”.وأضاف أن جميع الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وأننا استهدفنا أهم القواعد الأمريكية في العراق.وأكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار قائد الحرس الثوري: أوقعنا أضرارا كبيرة في قاعدة عين الأسد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار قائد الحرس الثوري: أوقعنا أضرارا كبيرة في قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار قائد الحرس الثوري: أوقعنا أضرارا كبيرة في قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).