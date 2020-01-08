نائب: إيران اختبرت صواريخها في العراق ولا نريد حديثاً عن ’’السيادة’’ من الحكومة أو البرلمان

2020/01/08 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب أحمد الجبوري، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن إيران اختبرت صواريخها في العراق، مضيفاً أنه لا نريد الحديث عن ’’ السيادة’’ من قبل الحكومة أو البرلمان.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء (8 كانون الثاني 2019) انتهاء رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس، بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وأشار ظريف، في تصريح صحفي، الى "انتهاء رد طهران على اغت

بغداد اليوم- بغداد

نددت بريطانيا، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020) بالقصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد في الانبار، وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك في أول إدانة دولية للحادثة التي جاءت رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وق

بغداد اليوم-أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، عدم وجود خسائر بشرية ومادية أثناء سقوط الصواريخ الإيرانية في أربيل.

وقال وزير داخلية كردستان ريبر احمد، في تصريح، إن "أي خسائر بشرية ومادية لا توجد أ

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