عمار الحميداوي: العراق هو الحلقة الضعيفة في الصراع بين واشنطن وطهران

2020/01/08 | 10:11 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الصحافي في فرانس24 عمار الحميداوي أن العراق هو الحلقة الضعيفة في الصراع الدائر على أراضيه بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر فصوله قصف طهران قاعدتين (عين الأسد وإربيل) يستخدمهما الجيش الأمريكي.



وقال الحميداوي إن القوات العراقية خرجت مستنزفة من الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما يضعها في موقه حرج بعد التطورات الخطيرة التي تشهدتها المنطقة.

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