إيران تقصف قاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أمريكيون

2020/01/08 | 10:11 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت إيران فجر الأربعاء أنها قصفت بصواريخ بالستية قاعدتين تستخدمها القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام.



من جهته، أكد البنتاغون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة أن طهران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل، فيما أعلن دونالد ترامب أنه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء حول الضربة.

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