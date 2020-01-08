نيسان تطلق سيارة “Sylphy” العائلية الجديدة

2020/01/08 | 10:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "نيسان" مؤخراً عن سيارة Sylphy المميزة الجديدة، التي يتنظر أن تصبح واحدة من أكثر السيارات العائلية شهرة في الأسواق".

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