2020/01/08 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في حرس الثورة: 104 أهداف أميركية حساسة في المنطقة هي تحت رصدنا وسندمرها في حال حصول أيّ عدوان أميركي ضدنا.المصدر قناة الميادين لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام 👇 www.telegram.me/pressiraq2

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