2020/01/08 | 10:13 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم هذا الصباح.. إيران تقصف أهدافا أمريكية فى العراق وتعلن: سقوط 80 قتيلا .. وترامب: جيشنا هو الأقوى.. وسقوط طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من طهران وا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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