2020/01/08 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من حكومة اقليم كوردستان بشأن قصف الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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