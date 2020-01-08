2020/01/08 | 10:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتواجد فيها قوات أمريكية بعشرات الصواريخ البالستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيرانى قوله في بيان أن عشرات الصواريخ للقوة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايـــران تنتقــم لـ سليماني ارض ـ ارض .. وامريكــا تعلن عن خســائر كبيرة !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايـــران تنتقــم لـ سليماني ارض ـ ارض .. وامريكــا تعلن عن خســائر كبيرة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).