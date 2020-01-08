الحرس الثوري: استهدفنا عين الأسد وقاعدة أربيل بنفس توقيت استهداف سليماني

2020/01/08 | 10:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعرف أن طريق قاسم سليماني سيستمر أكثر قوة.وأضاف المتحدث الإيراني: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".وأشار المتحدث إلى أن، "أمريكا تلقت الرسالة الإيرانية، وأن المسؤولين الامريكيين عقدوا اجتماعا مضطربا وألغوا خطابا لترامب".وشدد ممثل الحرس الثوري، على أن "إيران ودول محور المقاومة لن تهدر أي فرصة للهجوم على المعتدين".

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