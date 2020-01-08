وزير الخارجية الإيراني يعلن إنتهاء رد بلاده على اغتيال سليماني

2020/01/08 | 10:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إنتهاء رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.وقال ظريف، في تصريح صحفي: "قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت سليماني".وعبر تغريدة، على منصة تويتر، أشار ظريف، الى أن "إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".وأكد: "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب"، مستدركا "لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".واعلنت ايران، فجر اليوم الاربعاء، استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

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