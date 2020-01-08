2020/01/08 | 10:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود عراقيون يستغيثون من القصف الإيراني (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنود عراقيون يستغيثون من القصف الإيراني (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنود عراقيون يستغيثون من القصف الإيراني (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).