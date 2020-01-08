مجلس صيانة الدستور الأيراني: الهجوم الصاروخي في العراق دفاع مشروع

2020/01/08 | 10:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس صيانة الدستور الأيراني، اليوم الاربعاء، أن الهجوم الصاروخي في العراق دفاع مشروع.

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