مصدر: أن أحد الصواريخ طال موقعا لادارة الاتصالات للقوات الأميركية بقاعدة عين الاسد

2020/01/08 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: معلومات بأن أحد الصواريخ طال موقعا لادارة الاتصالات للقوات الأميركية بقاعدة عين الاسد.المصدر قناة الميادين

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