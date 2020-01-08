بعد قصف “عين الأسد”.. إيران: انتهى الرد على مقتل سليماني

2020/01/08 | 10:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن وزير الخارجية الإيراني #محمد_جواد_ظريف، اليوم الأربعاء، انتهاء رد #طهران على اغتيال قائد فيلق “#القدس” بالحرس الثوري #الإيراني الجنرال #قاسم_سليماني.وقال ظريف: «قصفنا القاعدة التي انطلقت […]

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