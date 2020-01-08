2020/01/08 | 10:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كوردستان: الصواريخ لم تسفر عن وقوع اي خسائر

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