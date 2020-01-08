بعد القصف الإيراني في العراق.. سياسيون وبعثات دبلوماسية يتحدثون عن السيادة العراقية بين واشنطن وطهران!

2020/01/08 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق مواطنون عراقيون من نخب وسياسيين وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هاث، على القصف الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية أميركية في أربيل والأنبار.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، تلقته “يس عراق”، إن “العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 […]

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