2020/01/08 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة قائد الثورة الاسلامية علي الخامنئي : الشهيد ابو مهدي المهندس شجاع ومؤمن وشخصية نورانية .المصدر قناة العهد لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام 👇 www.telegram.me/pressiraq2

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي: الشهيد ابو مهدي المهندس شجاع ومؤمن وشخصية نورانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: الشهيد ابو مهدي المهندس شجاع ومؤمن وشخصية نورانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: الشهيد ابو مهدي المهندس شجاع ومؤمن وشخصية نورانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).