الكشف عن جنسية غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

2020/01/08 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار […]

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