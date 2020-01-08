بالصور .. احد الصواريخ الايرانية الذي سقط قرب هيت

2020/01/08 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا لاحد الصواريخ الايرانية الذي سقط قرب مدينة هيت ولم ينفجر.

وبحسب مصدر امني فأن "الصاروخ سقط في قرية المبغية قرب قضاء هيت".

واشار الى انه "لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية او اضرار مادية".

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