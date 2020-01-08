التلفزيون الإيراني: قتلنا 80 إرهابيا أميركيا

2020/01/08 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قال التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 80 “إرهابيا أمريكيا” قُتلوا جراء إطلاق طهران 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق مضيفا أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ.ونقل التلفزيون عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران عينها على 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد.وأضاف أن […]

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