الإعلام الأمني العراقي يؤكد سقوط 22 صاروخ ايراني على العراق فجراً

2020/01/08 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تعرض مواقع في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة “عين الأسد” الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على “فيسبوك”، على عدم سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية العراقية نتيجة الضربات الصاروخية التي استهدفت مقرات التحالف الدولي […]

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