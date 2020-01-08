2020/01/08 | 10:38 - المصدر: فرانس 24

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قالت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة إن "إسرائيل مستعدة منذ مدة للسيناريوهات والتطورات" السريعة والخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية قرب بغداد.



وأشارت إلى أن اجتماعا مصغرا لأجهزة الأمن الإسرائيلية عقد ليل الثلاثاء الأربعاء إثر قصف إيران لقاعدتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق.

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