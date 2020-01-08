خامنئي: التواجد الأمريكي في المنطقة يجب أن ينتهي

2020/01/08 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الاربعاء (08 كانون الثاني 2020)، عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة هو 124

بغداد اليوم- بغداد

وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020)، الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار، بالناجح، فيما قال إن الظروف الحالية في المنطقة صعبة للغاية.

وأكد خامنئي خلال كلمة لقائها أمام حشودا من الم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب أحمد الجبوري، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن إيران اختبرت صواريخها في العراق، مضيفاً أنه لا نريد الحديث عن ’’ السيادة’’ من قبل الحكومة أو البرلمان.

وقال الجبوري في تغريدة له عبر منصته

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