رجال سليماني يفقأون عين الاسد

2020/01/08 | 10:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العسكريون فقط هم من يعرفون معنى ما قامت به ايران فجر اليوم عندما دكت صواريخ رجال القائد المجاهد الكبير الشهيد الفريق قاسم سليماني قاعدة عين الاسد الا...

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