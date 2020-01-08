مجلس القضاء يؤكد عدم امتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/01/08 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، عدم امتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للمجلس، إن “المجلس لا يمتلك أي صفحة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك – تويتر –انستغرام) باستثناء ما ينشر عبر الموقع الرسمي ‏للمجلس.”.وأضاف، أن “جميع انشطة ‏المجلس تنشر عبر موقعه الرسمي كونه الجهة الناطقة بلسانه”، داعيا وسائل […]

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