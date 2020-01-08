الدنمارك: قواتنا لم تصب بالضربة الصاروخية الإيرانية على العراق

2020/01/08 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت القوات المسلحة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جنديا في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، صباح اليوم تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

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