ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ​

2020/01/08 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (8 كانون الثاني 2020).

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