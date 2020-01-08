2020/01/08 | 10:44 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (8 كانون الثاني 2020).
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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