بورصة دبي تهبط 1.2% وتراجع بقية بورصات الخليج بعد الضربة الإيرانية

2020/01/08 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسهم دبي 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء وتراجعت بقية أسواق الخليج في رد فعل لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما اطلقت إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق.

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